Des représentants de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont organisé à Zarzis, mardi 23 juillet 2019, une session d’information pour présenter le projet “Hajtibik ija na3mlou Affare” (J’ai besoin de toi, viens on fait des affaires), lancé depuis une année et financé par l’agence italienne de coopération au développement.

S’étalant sur trois ans, ce projet cible les gouvernorats de Médenine, Tataouine, Jendouba et Le Kef, et vise à inciter les Tunisiens résidents en Italie à investir et à établir des partenariats dans ces régions.

Ce projet, d’un coût global de 2,9 millions d’euros (9,3 millions de dinars), a également pour objectif de créer des emplois, souligne Boubaker Bouricha, chef de projet.

Des rencontres avec des Tunisiens résidents en Italie ont précédé l’élaboration de ce projet. Une carte de leur répartition géographique sera fournie ultérieurement, en plus de la préparation d’une base de données sur les candidatures de chefs de projets et la sélection de soixante-dix projets conformément à des critères préétablis.

Les projets retenus bénéficieront d’un accompagnement durant une année et d’une formation pour leurs promoteurs, en plus de rencontres de partenariat et l’octroi de dons de l’OIM.

D’autres rencontres d’information seront organisées dans les trois autres gouvernorats concernés par ce projet.