C’est dans une zone semi-désertique du nord du Kenya et qui produisent plus de 15% des besoins en électricité du pays qu’a été inauguré, vendredi 19 juillet, par Uhuru Kenyatta, le chef de l’Etat du Kenya, le plus grand parc éolien d’Afrique, rapporte le site franceinfo.fr.

Ledit parc, constitué de 365 éoliennes, a été construit dans une région aux paysages lunaires sur la rive est du lac Turkana (inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO), et dans un corridor naturel considéré comme un des endroits les plus venteux au monde », explique la même source.

Pour ce faire, le gouvernement aurait déboursé quelque 680 millions de dollars, ce qui en constitue « le plus grand investissement privé de l’histoire du Kenya». Et Rizwan Fazal, directeur exécutif du projet Lake Turkana Wind Power, de se féliciter : “Cela a été un incroyable voyage. C’est clairement un jour historique. Cela envoie un signal fort au sujet du Kenya : nous sommes mûrs pour des projets de cette ampleur”.

Pour lire tout l’article.