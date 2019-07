Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 25 millions d’euros (80,5 millions de dinars), pour le financement du projet de développement et de promotion des filières agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan (PDPFA). C’est ce qu’indique la BAD sur son site électronique, jeudi 18 juillet.

“Cette nouvelle opération contribuera à renforcer la dynamique d’inclusion économique et sociale en vue d’améliorer les conditions de vie, notamment des jeunes et des femmes du gouvernorat, en favorisant un développement durable des filières agricoles”, explique l’institution financière africaine.

Le projet soutient notamment les filières oléicole, laitière et des produits issus de l’agriculture biologique et du terroir à fort potentiel, en termes de création d’emploi et de revenus, dans l’objectif d’élever les niveaux de productivité et de valeur ajoutée.

Cité dans l’article, Mohamed El Azizi, directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, indique qu'”avec une logique de transformation porteuse d’une plus grande valeur ajoutée, le projet a pour ambition de consolider la contribution du secteur agricole à la dynamique de croissance, au bénéfice des populations du gouvernorat de Zaghouan”.

Le projet mettra ainsi en place de nouvelles pistes agricoles et procédera à la création et à la réhabilitation de périmètres irrigués. Il est également question de réaliser de nouveaux forages et puits de surface pour améliorer la mobilisation des ressources hydriques, avec à la clé des économies d’eau.

Des actions de nature à soutenir le développement des chaînes de valeur des filières agricoles porteuses et à consolider la résilience des systèmes agro-écologiques sont prévues.

Pour sa part, la directrice générale adjointe et responsable-pays de la Banque pour la Tunisie, Yacine Diama Fal, a souligné qu'”en dehors d’une logique de renforcement de la productivité qui bénéficiera à plus de 12000 habitants dont plus de la moitié sont des femmes, ce projet est également un projet d’adaptation aux changements climatiques”.

Aligné sur trois des cinq priorités stratégiques de la Banque (“High 5“), le projet contribue principalement à l’atteinte de l’objectif ” Nourrir l’Afrique “, tout en participant à la mise en œuvre de deux autres priorités, à savoir ” Industrialiser l’Afrique ” et ” Améliorer la qualité de vie des populations “, précise la banque.

Dans la continuité de l’appui historique de la BAD, le PDPFA est en adéquation avec les objectifs du Plan stratégique de développement de la Tunisie 2016-2020, d’après l’institution. Des objectifs qui consistent à promouvoir une agriculture compétitive et durable, à gérer durablement les ressources naturelles et à garantir un revenu décent aux agriculteurs.

A rappeler que la coopération entre la Tunisie et la BAD dure depuis plus d’un demi-siècle, totalisant un engagement financier de près de 9 milliards de dollars américains (25,2 milliards de dinars). Ces financements couvrent différents secteurs, dont l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture et le développement social.