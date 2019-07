La Bourse de Tunis a clôturé la séance de ce mercredi 17 juillet 2019 sur une note négative, avec une baisse du Tunindex de 0,23% à 7 262.04 points dans un volume d’échanges de 3,356 millions de dinars, selon Mena capital parteners (MCP).

La balance des variations des cours a été quasi équilibrée affichant 24 valeurs haussières contre 25 replis.

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance ,générant 0.462 MDT de ses capitaux, le titre clôture inchangé à 19.30 dinars (D) .

En territoire positif, le titre TGH s’échange à 0.32 D , soit une hausse 3.22% , suivi par les titres DELICE HOLDING et BEST LEASE qui ont gagné respectivement 3% et 2,90% à 11.33 D et 1.77 D.

SOTUMAG avance de 2,69% à 2,29 D tout comme SIPHAT qui a pris 2,52% pour se situer à 3,25 D.

En revanche, ATB poursuit sa chute (-4,90%) à 5,04 D, Suivi par le titre ATTIJARI LEASING qui a baissé de 2,97% à 13,70 D. ESSOUKNA a affiché une perte de 2,96% à 2,29 D.

De son côté, le titre BTE s’est replié de 2,95% à 9,21 D, tout comme pour le titre BH qui a perdu 2,60%, clôturant la séance à 12,36 D.