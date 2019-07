L’examen des moyens de concrétiser des projets de partenariat entre les universités tunisiennes et l’Université LUISS -spécialisée en droit, économie, sciences politiques et commerciale- a fait l’objet d’un entretien tenu récemment entre le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, et une délégation représentant cette université italienne.

Selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur, cette rencontre fait suite à la visite de Slim Khalbous à l’Université LUISS, en marge de sa participation à la conférence des ministres chargés de la Recherche, de l’Innovation et de l’Enseignement supérieur des pays du Dialogue 5+5 en juin dernier à Rome.

L’entretien a également porté sur la mise en place d’un partenariat stratégique avec les universités tunisiennes impliquant notamment la création d’incubateurs et d’accélérateurs de start-up en milieu universitaire, en plus de la mise en place de programmes communs de formation en entrepreneuriat, précise la même source.

La rencontre a permis aussi d’évoquer une coopération bilatérale et multilatérale en matière de recherche scientifique sur des thématiques d’intérêt commun liées à la Méditerranée (dont la biodiversité, environnement, sciences et technologies de la mer…).

L’entretien de la délégation italienne avec Slim Khalbous, conduite par son recteur, Andrea Principe, et sa vice-rectrice, Paola Severino, et accompagnée par l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fannara, s’est déroulé en présence de plusieurs responsables du ministère et la présidente de l’Université de Carthage, Olfa Ben Ouda.