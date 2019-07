Une session de formation sur la violence conjugale, le processus de domination et les différentes dynamiques dans le couple est organisée du 15 au 19 juillet 2019 au profit de l’équipe de la ligne verte et les cadres de la Direction générale des affaires de la femme et de la famille relevant du ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors.

La session de formation est organisée par le programme de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes (Moussawat) dans le cadre du plan de renforcement des capacités de l’équipe de la ligne verte pour l’écoute et l’orientation des femmes victimes de violence, et en vue de préparer la mise en place de l’observatoire nationale de lutte contre les violences faites aux femmes en réponse à l’article 40 de la loi n°58 de 2017.

Cette session de formation porte sur les différentes stratégies et dynamiques de couple visant à appuyer la compréhension et à garantir une meilleure prestation des services en faveur des femmes et filles victimes de violence.

A noter qu’une étude réalisée par l’association tunisienne des femmes démocrates en 2017 a révélé qu’environ 80% des cas de violence physique et morale auxquels sont exposés les femmes sont exercés par leurs conjoints.

Une ligne verte a été lancée en 2016 par le ministère de la femme pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et prévenir toute forme de discrimination et de violence à leur égard.