La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) a abrité, mardi 16 juillet, une journée d’information sur le nouveau ” Guide des procédures à l’export ” qu’elle a organisée en partenariat avec le programme JOBS (Opportunities &Business Success) financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Plusieurs opérateurs économiques et exportateurs de la région ont logiquement pris part à cette rencontre, ainsi que des responsables du ministère du Commerce, du réseau TTN (Tunisia Trade Net) et de la douane tunisienne.

Il s’agit d’un dialogue public-privé entre toutes les parties prenantes et tous les partenaires publics et privés impliqués dans les procédures export et import ainsi que dans la digitalisation des procédures du commerce extérieur, selon Ikhlass Haddar, expert du Projet JOBS Tunisia.

La journée d’information s’inscrit dans le cadre d’un programme d’assistance technique fourni par l’USAID à travers le projet Tunisia JOBS au ministère du Commerce pour la facilitation du commerce extérieur, a-t-elle expliqué.

Pour sa part, le sous-directeur du développement du commerce extérieur au ministère du Commerce, Sofien Sebei, a présenté le nouveau Manuel de procédures à l’export élaboré par le département du Commerce en collaboration avec toutes les parties prenantes. Il a fait savoir que le secteur de l’export possède un fort potentiel d’amélioration à même de lui permettre de continuer à jouer son rôle de premier plan dans la croissance économique tunisienne, en ce sens que les exportations représentent le tiers du PIB.

Il a mis en avant l’intérêt de l’approche participative suivie dans l’élaboration de ce manuel visant l’amélioration des indices d’incitation et d’accompagnement et pouvant servir de document utile pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l’export et du commerce extérieur.

Qualifiant le nouveau Guide de simple et pratique, Sebei a fait savoir qu’il répond à la question “qu’est-ce que l’exportateur est censé faire ?”.

Et de Sebei de répondre: ” Ce guide est constitué d’un nombre de thématiques dont les conditions particulières, l’accord commercial, la domiciliation bancaire, le certificat d’origine (certificat conventionnel de droit commun), les flux logistiques et dédouanement, apurement du titre de commerce extérieur,…”.

Les exportateurs qui ont pris part à cette journée ont, de leur côté, évoqué plusieurs problématiques qu’ils rencontrent souvent dans leurs activités d’exportation, notamment les difficultés nées de la multitude d’interprétation des textes réglementaires par les agents de l’administration lors des transactions, l’absence de moyens de transport et logistiques pour certaines destinations d’export particulièrement en l’Afrique et autres questions relatives à l’environnement peu favorable à la fluidité de l’export.

En outre, ils soulevé la question de la lenteur des procédures douanières dans les ports de commerce de Sfax et Radès et l’insuffisance de l’appui et d’encouragements de l’Etat au titre de l’exportation et de prospection de nouveaux marchés.

Par ailleurs, un représentant de Tunisia TradeNet a présenté un exposé sur la digitalisation des procédures du commerce extérieur via la plateforme TradeNet.