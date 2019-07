L’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat à Jendouba conteste l’élection du président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP), à la tête du Centre d’affaires.

L’URICA met en cause “le non-respect des procédures électorales et du processus d’investiture fondé sur des considérations partisanes et politiques”, selon le texte du recours signé par Saadallah Khalfaoui, président de l’URICA.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture a annoncé sa victoire à la présidence du centre d’affaires (une structure d’appui relevant du ministère de l’industrie) au gouverneur de Jendouba, au secrétaire général du gouvernement et aux ministres des finances et de l’industrie.

Saadallah Khalfaoui explique que le litige porte sur la séance de travail consacrée aux activités du centre qui s’est transformée en une réunion électorale sans prévenir les participants, selon ses dires.

Dans le texte de recours dont l’agence TAP a reçu une copie, il appelle le bureau sortant à respecter la réglementation régissant les assemblées électives, demandant l’invalidation de la candidature du président de l’Union régionale de l’agriculture.

Mohsen Ayadi, président du centre, a démenti l’existence d’infractions lors de l’élection d’Omar Ghazouani (président de l’URAP), à la tête du centre.

Il a ajouté que le ministère de l’Industrie lui a demandé des clarifications sur le recours présenté par l’Union régionale de l’industrie avant la publication de la liste des membres du nouveau bureau dans le JORT (Journal officiel de la République tunisienne).