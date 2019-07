La Bourse de Tunis clôture lundi sur une note positive

La Bourse de Tunis a terminé la séance de lundi en territoire positif. Le TUNINDEX a augmenté de 0,12%, à 7 262,99 points, pour un volume transactionnel de 2,018 MDT, selon Mena Capital Partners.

La balance des variations des cours a été tirée vers le haut affichant 27 hausses contre 17 baisses.

Parmi les hausses, Le titre UADH enregistre un accroissement de 4,95%, à 1,27 D, suivi par les titres ELECTROSTAR et TGH qui ont pris respectivement 4,49% et 3,44%, à 0,93 D et 0,3 D.

SOPAT gagne 3%, à 2,06 D, tout comme SOTETEL qui a avancé de 2,97%, en s’échangeant à 6,58 D .

Dans le rouge, HEXABYTE a perdu 2,93%, à 5,95 D , Suivi par le titre ATL qui a baissé de 2,87%, à 1,69 D. ATB s’est replié de 2,65%, à 5,5 D, générant un volume d’échanges de l’ordre de 0,341 MDT.

Le titre SOMOCER a reculé de 1,96%, à 1 D , tout comme TUNIS RE qui a clôturé en régression de 1,8%, pour se situer à 7,60 D.