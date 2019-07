La Bourse de Tunis a débuté, la séance du lundi 15 juillet, sur une note négative, avec un léger recul du TUNINDEX de 0,14% à 7244,34 points, dans un volume d’affaires de 359 000 dinars, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capitals Partners (MCP).

Dans le vert, le titre UADH a pris 4,95% à 1,27 D, suivi par les titres ELECTROSTAR et CITY CARS qui ont progressé respectivement de 4,49% et 2,95% en s’échangeant à 0,93 D et 10,09 D.

Le titre UBCI a perdu 2,94% à 23,70 D, tout comme HEXABYTE et SOMOCER qui ont respectivement baissé de 2,93% et 1,96% à 5,95 D et 1,0 D.