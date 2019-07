Financé par l’Agence française de développement (AFD), le programme “Ness El Houma” lance un appel à candidatures pour sélectionner 15 porteurs de projets visant à faire émerger des initiatives urbaines innovantes et créatives adaptées aux besoins des habitants. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures est fixé pour le 11 août 2019.

Habitant les quartiers de Bouakroucha ou Saada à Mhamdia, 20 Mars à Sidi Hassine, Sanhaja ou Torjeman à Oued Ellil et El Bokri à Sidi Thabet, les candidats doivent avoir des idées de projets ou des solutions à proposer autour de l’environnement, de l’économie locale ou du divertissement.

De l’appui à l’émergence d’idées en passant par des formations techniques spécifiques, le programme d’accompagnement proposé par Ness El Houma permet d’appuyer les porteurs et/ou porteuses d’initiatives dans les différentes phases de la mise en œuvre de leur projet tout en gardant à l’esprit l’impact positif sur les habitants des quartiers concernés.

Un accompagnement complet pour la mise en œuvre des initiatives financées : formations collectives, accompagnement personnalisé, appui à l’innovation technique et/ou sociale, financement des projets, événements de mise en réseau,

Dans le cadre du programme “PROVILLE”, l’AFD accompagne les autorités tunisiennes dans la mise en œuvre des Programmes de Réhabilitation et d’Insertion des Quartiers d’Habitation (PRIQH 1 et 2) mis en œuvre par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU).

Le programme PROVILLE vise à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers précaires par des actions de rattrapage sur les infrastructures de base.

Le programme comporte également une composante “équipements socio-collectifs et locaux industriels”, qui contribue à l’intégration urbaine des quartiers et à l’intégration sociale et économique des populations.

Dans ce cadre, le groupement d’ONG (Humanité et Inclusion, le laboratoire de l’économie sociale et solidaire, le Lab’ess et le bureau d’études Kandeel) lance le dispositif pépinière urbaine, sous son nom “Ness El Houma”, un programme d’innovation urbaine financé par l’Agence française de développement, qui vise à faire émerger des initiatives urbaines innovantes et créatives adaptées aux besoins de la population. Ces initiatives seront portées par les habitants et les acteurs des organismes de la société civile intervenants dans les quartiers sélectionnés.

Ce dispositif vise à faire émerger, sélectionner et appuyer la mise en œuvre d’initiatives urbaines innovantes et créatives portées par les habitants ou acteurs de la société civile intervenant au sein des quartiers sélectionnés et répondant aux enjeux auxquels sont confrontés ces quartiers.

Le groupement accompagnera les habitants à une meilleure compréhension et prise en compte de leurs besoins et appuiera les porteur.se.s de projets à mettre en place des initiatives urbaines innovantes en réponse aux besoins identifiés.

Ce programme, d’une durée de 40 mois, sera réalisé dans 3 zones différentes du pays. Chaque année une zone d’intervention et ses quartiers seront identifiés en se basant sur un diagnostic de la situation et en corrélation avec les réalisations de l’ARRU à travers les programmes de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH 1 et 2).

Les thématiques relatives à l’appel à projet

Chaque quartier présente des spécificités, toutefois trois thématiques transversales ont pu être identifiées suite à la conduite de diagnostics territoriaux participatifs dans les différents quartiers.

Divertissement : loisir, culture et sport

Suite à la conduite des diagnostics territoriaux dans les différents quartiers d’intervention, le manque de divertissements ressort comme l’un des besoins majeurs au sein des quatre quartiers, lit-on dans le dossier de presse du Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire Lab’ess.

Selon cette même source, on compte à ce jour uniquement des espaces de jeux privés pour la majorité en mauvais état et peu accessible aux habitants notamment aux femmes qui ne s’approprient que très peu l’espace public.

Le manque de loisirs pour les enfants et pour les jeunes est à relier avec la culture et le sport. Certains quartiers ont des Maisons des Jeunes, Maison de Culture, ou des équipements sportifs (construits par l’ARRU-Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine), mais la plupart n’ont pas de gestionnaire. Aucune activité spécifique n’est organisée et l’espace demeure très peu entretenu

Cela dépeint un manque d’appropriation de ces espaces par les habitants. D’où la demande de nombreux jeunes et enfants désirent d’avoir plus d’activités artistiques et sportives.

Le sport est donc relié au loisir, mais les demandes de loisir ont aussi été culturelles. Ainsi, l’existence d’équipements (Maison de culture ou des Jeunes) qui ne sont pas ou peu gérés, sont inexistants. Les projets pourront concerner des initiatives reliées à différents types d’art (musique, théâtre, cinéma, peinture murale, bibliothèque, etc).

Environnement : propreté et espaces verts

Les problèmes de propreté et d’entretien des espaces publics (notamment espaces verts) ont été soulevés dans les quatre quartiers.

De grandes bennes ont été observées dans certains quartiers, mais leur nombre est souvent insuffisant. De nombreux déchets sont jetés à côté de la benne ou bien dans des dépôts sauvages situés dans des espaces délaissés.

Il existe un manque de sensibilisation des habitants sur l’usage de poubelles et le tri de déchets. La plupart des habitants ont donc exprimé un réel besoin d’amélioration de la propreté et d’aménagement des espaces verts. Certains quartiers présentent des espaces verts privés créés par les habitants sur le bord des trottoirs, or très peu d’espaces verts publics ont été observés.

Ainsi, des projets reliés à la propreté devront concerner à la fois l’entretien et la sensibilisation à propreté. Certaines solutions ont déjà émergé dans certains quartiers tels que le ramassage collectif des déchets, la sensibilisation au tri dans les écoles, la mise en place de poubelles, des “rallyes déchets”, la transformation de déchets en produits artisanaux…

Les projets de propreté devront permettre une amélioration des espaces verts afin qu’ils puissent devenir des espaces de rencontre agréables, conviviaux et ouverts à tous. Les caractéristiques précédentes devront être prises en compte dans le montage du projet.

Economie locale

Il s’agit de favoriser le développement d’une activité génératrice de revenu s’est avéré essentiel au vu des conditions socioéconomiques des habitants des quartiers. Les projets proposés devront donc proposer des idées permettant de mettre en avant les savoir-faire locaux acquis, notamment par les femmes.

La création d’un espace permettant le regroupement d’activités génératrices de revenus au sein des quartiers permettrait de promouvoir un dynamisme économique et communautaire en amont ou en aval de la place en question. Cela permettrait aussi de valoriser les savoir-faire locaux des hommes et des femmes sein d’un même espace.