Un accord a été trouvé portant sur la modification de l’emplacement de l’actuelle gare ferroviaire de à Sfax, en prévision de l’installation d’une station de transport multimodal, qui sera lancée, en parallèle avec la ligne 2 du métro prévue en 2026. C’est ce qu’a fait savoir le président directeur général de la Société du métro léger de Sfax (SMLS), Rachid Zaier, cité par la TAP.

“Cette question a été tranchée lors de la réunion de la commission d’approbation des études préliminaires de la première ligne de métro (T1), qui s’est tenue jeudi 11 juillet, sous la présidence du ministre du Transport, pour l’examen des hypothèses relatives à l’intégration de la station multimodale et à la liaison de la zone de Taparura au centre de Sfax”.

Ont participé à la réunion, des représentants de la société civile et de la municipalité à Sfax en plus des membres de la commission d’approbation composée de représentants des divers ministères et des services concernés.

L’hypothèse convenue, selon Rachid Zaier, est celle défendue par la société civile. Il s’agit de transférer l’actuelle gare ferroviaire, située à l’avenue Habib Bourguiba, vers le nord, à une distance de 300 à 400 mètres (à coté du stade Amer Gargouri). Cette modification permettra la liaison de la ville de Sfax à Taparura, avec la possibilité d’étendre l’avenue Ali Belhouane ou celle d’Habib Bourguiba vers Taparura.

La ligne T1 s’étend sur 13,5 kilomètres et relie l’aéroport à la localité de Chihiya en passant par la route de Taniour, l’avenue des Martyrs, la zone de Soukra et la Cité El Habib.

Le projet englobe aussi la création d’une station de transport multimodal aux environs de l’actuelle gare ferroviaire et l’interconnexion entre le centre-ville et Taparura.

La deuxième partie de cette ligne devra relier la cité Al Ons à Sakiet Ezzit.

Les travaux vont démarrer fin 2020, pour une durée de deux ans et demi.