La Bourse de Tunis a terminé, la séance de ce vendredi, sur une note positive, le Tunindex a affiché un gain de 0.26 % à 7 254.36 points dans un volume d’échanges de 3.450 MTND.

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas affichant 17 hausses contre 30 baisses .

Le titre ATB a réalisé le meilleur volume de la séance générant 0.729 MTND de ses capitaux, l’action s’est échangée à 5.65 TND, soit un décroissement de 0.87 %.

Le titre SERVICOM gagne 5.63 % à 0.75TND, suivi par les titres STEQ et TGH qui ont pris respectivement 4.47 % et 3.57 % à 4.67 TND et 0.29 TND.

Parmi les hausses, TUNINVEST s’adjuge 3.57 % à 5.61 TND ,tout comme CELLCOM qui a avancé de 2.71 % en se monnayant à 2.27 TND .

A l’inverse, ELECTROSTAR a enregistré une perte de 4.30 % à 0.89 TND , tout comme pour les titres BTE et SOPAT qui ont reculé respectivement de 2.98 % et 2.91 % à 9.09 TND et 2.0TND .

Le titre SAM s’est replié de 2.84 % pour s’établir à 4.10 TND, idem pour le titre SIPHAT qui s’est échangé à 3.08 TND , soit une baisse de 2.83 % .