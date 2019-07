La Bourse de Tunis clôture, mercredi, la séance en territoire positif, avec une hausse du Tunindex de 0.18 % à 7 242.96 points ,traitant un volume de 3.245 MTND.

La balance des variations des cours a été équilibrée enregistrant 25 valeurs haussière contre 25 baisses.

Dans le vert, ASSAD s’offre une hausse de 3.59 % à 7.20 TND , suivi par le titre SAH qui a réalisé le meilleur volume de la séance générant 0.690 MTND de ses capitaux , à 11.80 TND , soit un gain de 3.05 %.

MPBS a avancé de 2.93 % à 5.61 TND, idem pour les titres HEXAYTE et SANIMED qui ont progressé respectivement de 2.85 % et 2.77 % à 6.12 TND et 1.85 TND.