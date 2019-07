Le projet d’extension de l’unité de construction des avions (Corse Composits Aéronotique ou CCA), dans la zone industrielle Mghira 5, permettra de recruter 400 travailleurs en Tunisie, selon les dires de Slim Feriani et Zied Ladhari, respectivement ministres de l’Industrie et des PME et du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Ils ont précisé, lors d’une visite au siège de l’unité, que le coût global de ce projet d’extension dépasse les 57 millions de dinars, laquelle unité s’étend sur une superficie de 10 mille mètres carrés.

D’après Ladhari, cette unité créée en 2010 en Tunisie, procure 170 emplois et figure parmi les entreprises réussies surtout qu’elle se distingue par son exploitation des technologies de pointe.

De son côté, Feriani a fait remarquer que la zone industrielle de Mghira, qui s’étale sur une superficie de 20 ha à laquelle s’ajoute une superficie de 20 ha après son extension, a aujourd’hui une renommée internationale dans l’industrie des composants aéronautiques.

Pour le ministre, la Tunisie devient une destination privilégiée pour l’investissement extérieur grâce au rétablissement de la confiance des investisseurs étrangers en notre pays.

L’entreprise CCA est spécialisée dans la construction des portes avant de descente et des composants des ailes et du corps de l’avion.

Cette entreprise est considérée comme un outil intégral adaptable au marché de l’industrie de l’aviation, ce qui en fait un partenaire de première catégorie pour les entreprises industrialisées des avions dans le monde.