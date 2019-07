La Bourse de Tunis a entamé la séance du mardi sur une note positive. Le Tunindex a légèrement avancé de 0,12% à 7 241,61 points, dans un volume d’affaires de 1,264 MD, selon l’intermédiaire Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre ATB a gagné 3,28% à 5,66 D, suivi par les deux titres AMS et TUNISAIR qui ont pris 2,98% en s’échangeant à 0,69 D.

Dans le rouge, le titre TUNISIE VALEURS a baissé de 2,77% à 17,51 D. TUNISIE LEASING et ARTES ont reculé respectivement de 2,14 % et 1,65% à 9,12 D et 5,94 D.