Née en 1979 à Milan (Italie), la marque Tecnocasa a rapidement acquis une dimension internationale en commençant par l’Espagne en 1994, avant d’étendre son réseau à d’autres pays : la France, le Mexique, la Pologne, la Thaïlande, la Tunisie et la Hongrie.

A l’occasion de son quarantième anniversaire, Tecnocasa est aujourd’hui le premier groupe d’agences immobilières en Europe, avec une présence dans neuf pays et un réseau de plus de 3200 agences à travers le monde, auquel se sont rajoutés successivement un réseau de courtiers financiers et de courtiers en assurances.

Tecnocasa Tunisie a, pour sa part, fêté cette année son dixième anniversaire, marqué par une ascension fulgurante qui a vu l’enseigne acquérir une position de leader sur le marché local. En effet, depuis sa création en décembre 2009, avec une première agence au Lac I à Tunis, Tecnocasa Tunisie représente aujourd’hui un réseau de 33 agences immobilières et 200 collaborateurs couvrant la majorité des grandes villes du pays, avec l’ambition de finir l’année avec 38 agences et d’atteindre 50 agences en 2020, pour couvrir l’ensemble du territoire tunisien.

Un développement important qui ne doit rien au hasard, mais qui est le fruit d’une stratégie basée sur la valorisation des ressources humaines, en particuliers des jeunes diplômés, au sein d’un environnement de travail stimulant empreint de cohésion et de dynamisme. « Nous avons instauré une culture de la transparence dans un milieux qui représentait à la base un secteur fonctionnant de manière informelle, » explique Walid Zahag CEO Tecnocasa Tunisie.

Une lancée sur laquelle l’enseigne ambitionne de poursuivre comme le précise Skander Ben Osman : « Notre marge de développement est encore importante quand on sait que de grandes villes comme Sfax, Bizerte, ou encore des régions telles que l’ouest et le sud du pays ne sont pas encore couverts. Pour cela, nous comptons recruter encore et former de plus en plus de jeunes des différentes régions pour étendre davantage notre réseau. »

Au rythme de son temps

D’autre part, Tecnocasa s’est de tout temps évertué à faire en sorte que chaque agence aide les employés à se professionnaliser grâce à une formation permanente dispensée dans l’école de formation interne. Chaque membre de l’équipe Tecnocasa peut ainsi bénéficier d’une formation théorique et pratique qui lui permet de monter en grade. D’une durée de six mois pour chaque étape, trois niveaux intermédiaires et un niveau élite qui permet à l’agent confirmé désirant se lancer dans un projet entrepreneurial, d’ouvrir sa propre agence sous l’enseigne Tecnocasa. C’est le système de pépinière d’entreprises qu’affectionne tout particulièrement la marque.

Tecnocasa Tunisie s’est également mis au diapason de la révolution technologique en adoptant le système de gestion de la relation client (CRM) du groupe fonctionnant sur le modèle cloud et permettant à toutes ses agences d’être interconnectées et de communiquer et d’échanger les informations entre-elles en temps réel. Ainsi, chaque client peut s’adresser à n’importe quelle agence pour vendre, acheter ou louer dans n’importe quelle région du pays et dans tous les pays ou est présente la marque.

La responsabilité sociétale de l’entreprise n’est également pas un vain mot pour Tecnocasa Tunisie. En effet, une caravane de solidarité « spécial rentrée scolaire » au profit des enfants du village de Toujane est organisée annuellement afin de porter soutien aux familles démunies de ce village et les encourager à scolariser leurs enfants en leurs collectant toutes les fournitures, manuels, tabliers et cartables nécessaires à toute une année scolaire. Enfin, « en 2018, nous avons participé à un grand projet d’économie solidaire au profit des femmes du village de Toujane, en partenariat avec un organisme suisse, » précise encore Walid Zahag.

Et, comme il en est coutume, Tecnocasa Tunisie a soufflé ses dix bougies dans une ambiance conviviale, avec la tenue du traditionnel congrès annuel qui a permis d’honorer les employés et agences les plus méritant du groupe. Le tout couronné par un magnifique diner-gala dans la zone de Hammamet.