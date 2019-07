La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi dans le vert. Le Tunindex a gagné 0,38%, à 7 189,95 points dans un volume d’échanges de 3,432 MD, selon l’intermédiaire en Bourse Mena Capital Parterns.

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas avec 23 hausses contre 26 baisses.

Le titre ATB a réalisé le plus fort volume de la séance, mobilisant 0,711 MD de ses capitaux. L’action s’est échangée à 4,79 D soit un gain de 3,45%.

Dans le vert, SAH a pris 4,30% à 11,15 D. Les titres UNIMED et TGH ont gagné respectivement 3,94% et 3,70% à 10,55 D et 0,28 D.

MAGASIN GENERAL s’est échangé à 34,78 D, soit un accroissement de 2,99%. Le titre BH a augmenté de 2,91% à 12,35 D.

Dans le rouge, TUNISIE VALEURS a baissé de 2,98 % à 18,51 D. Les deux titres TUNISAIR et ELECTROSTAR ont perdu 2,94% à 0,66 D et 0,99 D.

DELICE HOLDING a reculé aussi de 2,94% à en s’échangeant à 11,55 D, suivi par CELLCOM qui a affiché une régression de 2,89% à 2,35 D.