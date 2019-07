La Bourse de Tunis a évolué mercredi matin, en territoire positif. Le Tunindex a gagné 0,38 %, à 7 190.53 points, traitant un volume transactionnel de l’ordre de 0,911 MD, selon MCP.

Dans le vert , le titre TAWASSOL GROUP HOLDING s’offre une hausse de 3,70 %, à 0,28 D, suivi par ATB et MAGASIN GENERAL qui ont pris respectivement 3,45% et 2,99 %, à 4,79 D et 34,78 D.

Lanterne rouge, le titre TUNISIE VALEURS recule de 2,98 %, à 18,51 D, tout comme ELECTROSTAR et CELLCOM qui ont perdu respectivement 2,94 % et 2,89%, à 0,99 D et 2,35 D.