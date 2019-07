Une délégation d’une quinzaine d’entreprises exportatrices tunisiennes est en visite depuis le 1er juillet à la métropole économique camerounaise, Douala, dans l’objectif de dynamiser les relations de coopération économique et commerciale entre la Tunisie et le Cameroun.

La délégation est composée d’entreprises opérant dans les secteurs des matériaux de construction et articles sanitaires, produits pharmaceutiques, électricité, services (conseil et formation, projets dans le secteur pétrolier et gaz) et les produits agroalimentaires (huile d’olive, pâtes alimentaire, conserves…), selon le CEPEX qui conduit cette mission.

Elle a pris part à un forum économique tunisio-camerounais, au cours duquel des rencontres BtoB ciblées avec les principaux opérateurs camerounais ont été programmées. Une centaine d’opérateurs camerounais ont assisté au premier jour de ce forum, d’après la même source.

Au programme de la mission figure également des visites d’entreprises à des entreprises camerounaises.

En produisant 40% du PIB de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), le Cameroun jouit d’une notoriété régionale et internationale. Avec une croissance du PIB de 4,4% attendue en 2019, comparée aux 3% estimés pour la zone CEMAC, le Cameroun est le hub du commerce de toute la zone de l’Afrique centrale.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Cameroun enregistrent une croissance soutenue avec une balance excédentaire, en faveur de la Tunisie, de 65 millions de dinars en 2018, contre 3 millions de dinars pour les importations. La margarine, le ciment et le plâtre accaparent la moitié des exportations tunisiennes vers le Cameroun.