Les 25 et 26 juin 2019, le management d’Attijari bank a organisé des rencontres régionales en l’honneur de sa clientèle de Sfax et du centre du pays, et ce dans une ambiance aussi bien conviviale que festive ; des rencontre qui ont réuni plusieurs chefs d’entreprise et autres hommes d’affaires, avec à la clé un échange riche et fructueux.

A cette occasion, le président du Conseil d’administration, Moncef CHAFFAR, et le directeur général, Saïd SEBTI, d’Attijari bank, ont souligné la volonté et l’engagement de la banque à accompagner les entreprises dans leurs projets de développement en Tunisie et à l’international, notamment en Afrique grâce au réseau du groupe dans 16 pays en Afrique et dans 25 pays à travers le monde.

Cet accompagnement de l’entreprise tunisienne, couvre plusieurs volets : conseils, financements, réalisations des opérations de commerce extérieur, recherche de partenaires et installation d’unités de production, indique la banque.

Pour ce faire, Saïd SEBTI a présenté l’offre globale d’Attijari bank et de ses différentes filiales qui exercent dans tous les métiers de la banque et de la finance (leasing, capital-risque, gestion d’actifs, intermédiation boursière, conseil…).

Et pour rassurer davantage les chefs d’entreprise, le directeur général de la banque indiquera que cette offre globale, de plus en plus modernisée, permet d’assurer une bonne couverture des besoins des entreprises clientes, et ce quelles que soient leur taille.

La direction de la communication d’Attijari bank explique que ces actions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de proximité de la banque et sa volonté d’accompagner le développement de ses clients sur tous les secteurs d’activité et dans toutes les phases de développement.