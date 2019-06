La Tunisie dispose d’énormes potentialités dans plusieurs secteurs d’activités et est disposée à mettre son expertise au service de la coopération avec des pays africains. C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, lors de la quatrième session des “Journées africaines d’amitié et de partenariat”, organisée vendredi 28 juin 2019.

Taieb ajoutera que l’échange d’expertises dans le domaine agricole peut englober tous les domaines (les ressources hydrauliques, l’élevage, la pêche et la recherche scientifique agricole, etc.).

Il a insisté sur l’importance de renforcer la coopération tripartite entre la Tunisie, les pays africains et les organisations internationales afin de mettre en place une plateforme pour la transformation des produits agricoles en Tunisie, pouvant aider à consolider les échanges commerciaux des produits agricoles avec l’Afrique subsaharienne.

Il s’agit aussi de créer un centre international en Tunisie chargé de la formation, du renforcement des capacités et de la promotion de la coopération internationale outre l’organisation d’un salon international en Tunisie,

Les participants à cette rencontre, pour la plupart des diplomates africains accrédités à Tunis, ont pris connaissance de la situation du secteur agricole en Tunisie notamment dans les domaines de la production végétale et animale, l’agriculture biologique, la vulgarisation et la formation agricole, la recherche scientifique.

Les exposés qui leur ont été proposés ont également porté sur l’enseignement supérieur agricole, l’expérience de la femme rurale en Tunisie, l’investissement agricole, les opportunités du partenariat et l’expérience tunisienne dans le domaine de l’eau.

La quatrième session des Journées africaines d’amitié et de partenariat s’inscrit dans le cadre de l’orientation de la Tunisie vers le continent africain surtout après son adhésion à la Commission économique de l’Est et australe (COMESA).

Elle vise à renforcer la coopération tuniso-africaine dans le domaine agricole, en se basant sur le positionnement géographique stratégique et la place économique du continent noir.

Elle a également, pour but de renforcer le partenariat sud-sud et d’offrir des opportunités pour la consolidation du Partenariat public/privé (PPP) entre les pays africains et l’échange d’expertises dans le domaine agricole.