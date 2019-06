Le Conseil de la Haute autorité indépendante audiovisuelle (HICA) a annoncé le retrait de la licence de création et d’exploitation de la chaîne radio privée Saraha FM en raison de l’interruption de la radiodiffusion pendant plus de 90 jours.

Dans un communiqué rendu public vendredi 28 juin, la HAICA a invoqué les dispositions des articles 17 et 76 du cahier des charges sur l’obtention d’une licence pour la création et l’exploitation d’une radio privée pour justifier sa décision de retrait de la licence.

En effet, l’article 17 stipule que “Si l’interruption dure plus de 90 jours, l’Autorité peut annuler l’accord après avoir convoqué le propriétaire de la licence et lui a permis d’expliquer les raisons de l’interruption”.

La HAICA avait accordé la licence pour la radio privée Saraha FM le 11 décembre 2014, mais la radio a cessé d’émettre son principal programme depuis le 31 août 2017 pour se contenter de diffuser une liste de chansons, en raison de litiges croissants entre les actionnaires avant l’arrêt définitif le 18 septembre 2018, suite au licenciement de tous ses employés et journalistes, conformément à la notification adressée à la HAICA par son unité de surveillance.

La Haute autorité indépendante audiovisuelle avait reçu, le 17 avril 2019, un rapport du bureau national de la radiodiffusion et de la télédiffusion indiquant que la station de radio Saraha FM avait cessé d’émettre pendant plus de six mois.