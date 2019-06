“La Tunisie a besoin aujourd’hui d’une véritable union nationale et de resserrer ses rangs, loin des tiraillements, après l’attaque-suicide odieuse et lâche perpétrée jeudi 27 juin à Tunis”. C’est ce qu’a déclaré, vendredi 28 courant, aux médias, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

En marge des travaux du congrès de la Fédération générale des travaux publics, de l’habitat et de l’environnement, Taboubi a affirmé que cette attaque-suicide n’aura aucun impact sur le peuple tunisien, en témoigne le rassemblement des citoyens sur les lieux de l’attaque pour chanter l’hymne national.

“Grâce à la volonté de son peuple, la Tunisie est capable de dépasser les crises et demeure un modèle à suivre en matière de libertés et de transition démocratique” a souligné Taboubi, ajoutant que la centrale syndicale s’érige en rempart contre toutes tentatives de porter atteinte à la sécurité du pays.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’UGTT a dénoncé les rumeurs persistantes sur le décès du président de la république Béji Caïd Essebsi, les qualifiant “d’immorales”.

Taboubi a, en outre, affirmé que la Tunisie a besoin de toutes ses institutions constitutionnelles pour dépasser la crise et organiser les prochaines échéances électorales qui constituent le plus grand défi pour lutter contre les terroristes et les ennemis de la démocratie.