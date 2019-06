L’Union des travailleurs immigrés (UTI) condamne les deux opérations terroristes perpétrées jeudi 27 juin dans la capitale Tunis et la tentative d’attaque terroriste à la station de transmission de Jebel Orbata.

Ces opérations visent à nuire à la stabilité et à la sécurité de la Tunisie et entraver le processus de transition démocratique du pays, ajoute l’UTI dans un communiqué rendu public vendredi.

L’UTI exprime sa compassion à la famille du martyr de la patrie, Mehdi Zammali, et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

L’UTI saisit cette occasion pour lancer un appel aux Tunisiens résidents à l’étranger à rentrer au pays pendant l’été pour contribuer à soutenir le tourisme tunisien.

L’Union réitère son appel aux différentes parties, politique et sociale, à adopter l’esprit patriotique dans la lutte contre le terrorisme et à soutenir les forces militaires et sécuritaires afin de préserver le projet démocratique, la sécurité et l’intégrité territoriale de la Tunisie.