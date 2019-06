La production industrielle a enregistré une baisse de 3,2% au cours des quatre premiers mois de l’année 2019, par rapport à la même période de l’année 2018, selon l’Indice de la production industrielle du mois d’avril 2019 publié vendredi 28 juin par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette régression résulte du repli de la production dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire (-10,7%) suite à la diminution de la production d’huile d’olive et de l’extraction de produits énergétiques (-9,1%).

La production a 2GALEMENT chuté dans les secteurs du raffinage du pétrole (-51,4%), des industries du textile, de l’habillement et du cuir (-2%) et des industries mécaniques et électriques (-1,6%).

Par ailleurs, la production industrielle a augmenté dans les secteurs de l’industrie de l’extraction des produits non énergétiques (+11,9%), en raison de la hausse observée dans la production du phosphate brut (1128 mille tonnes durant les 4 premiers mois de l’année 2019, contre 859,3 mille tonnes au cours de la même période de l’année 2018), de l’industrie chimique (+14,3%) et de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (+2,7%).

Repli de 3,4% de la production industrielle en avril

La production industrielle a enregistré un repli de 3,4% au cours du mois d’avril 2019, suite à la baisse enregistrée dans les secteurs de l’extraction de produits énergétiques (-3,7%) et de l’extraction de produits non énergétiques (-15,5%).

La production a également, reculé dans les secteurs du raffinage du pétrole (-78,1%), du caoutchouc et des plastiques (-7,6%), de l’industrie chimique (-2,3%), des industries du textile, de l’habillement et du cuir (-1,9%) et de l’industrie mécanique et électrique (-0,7%).

En revanche, la production industrielle était en hausse dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire (+3,7%) et de fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (+0,4%)