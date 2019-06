L’Agence foncière de l’habitat (AFH) présente, jeudi 27 juin 2019, lors d’un atelier de travail à Tunis, les résultats d’une étude stratégique d’évolution de son activité pour la décennie (2020/2030).

Cette stratégie, élaborée depuis mars 2017, est basée sur plusieurs volets qui ciblent essentiellement la régulation du marché des terrains aménagés pour les habitations, la maîtrise des prix et à garantir davantage de coordination avec les municipalités afin de fournir un logement à toutes les catégories de la société.

Il s’agit, également, de renforcer les réserves foncières de l’agence afin de réaliser des projets d’habitation tout en maîtrisant les coûts et les délais d’aménagement.

Concrètement, la stratégie vise la réalisation de projets d’habitation incitatifs et développer les ressources propres destinées à la réalisation des études.

Le plan de l’AFH vise à restructurer le système de gouvernance de l’agence à travers l’adoption d’un système de contrat avec les institutions de l’Etat et de gestion par objectif.

Le plan concerne en outre la promulgation de lois et de dispositions organisant l’activité de l’agence, le renforcement de son rôle aux niveaux national et régional.

Autre objectif recherché: promouvoir la création de nouvelles villes répondant aux normes sociales, environnementales et de développement durable.

L’AFH a mis en place un plan concret pour identifier et développer les dispositions nécessaires à l’exécution de la stratégie suggérée et la présentation d’un calendrier d’application des résultats de son étude stratégique pour le court, le moyen et le long termes.

L’AFH est une entreprise publique, dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Elle est chargée de produire des lotissements aménagés et de contribuer à la création d’un environnement urbain sain et harmonieux.

Elle participe aussi, par son approche globale, à la création de villes modernes, adaptées aux mutations culturelles et économiques qui se produisent en Tunisie et dans le monde.