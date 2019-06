Un laboratoire d’analyses des eaux et des sols vient d’être lancé à Médenine, constituant ainsi le premier en la matière dans le gouvernorat et la région du sud-ouest. Il effectue diverses analyses de type microbiologique et physicochimique des eaux, des sols, des plantes et des produits agroalimentaires.

Ce projet, initié par Nadia Korchid, jeune diplômée en industrie agroalimentaire, est le fruit de trois ans d’incubation dans une pépinière à l’Institut des régions arides (IRA) de Médenine.

Ledit laboratoire constitue un nouvel acquis pour les agriculteurs, les industriels et les habitants de la région notamment pour les analyses de la qualité des sols, de produits et de l’eau potable qui s’effectuaient auparavant à Sfax ou à Tunis.