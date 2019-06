La Bourse de Tunis a clôturé, mardi, sur une note positive, le Tunindex a enregistré un gain de 0.35 % à 7 148.18 points dans un volume d’affaires de 4.637 MTND, selon Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas, avec 26 hausses contre 19 baisses.

Le titre BNA a poursuivi son ascension (+ 4.88 % ) mobilisant le meilleur volume de la séance de l’ordre de 0.939 MTND, l’action s’est échangée à 13.75 TND.

Dans le vert , l’ ATB gagne 3.81 % à 4.35 TND suivi par CEREALIS qui a pris 2.86 % pour s’échanger à 4.67 TND.

SPIDIT SICAF s’adjuge 2.58 % à 9.13 TND , tout comme UADH qui a haussé de 2.56 % pour s’établir à 1.20 TND.

Lanterne rouge, SOTUMAG a perdu 3.33 % à 2.32 TND , pareil pour les titres SANIMED et CELLCOM qui ont régressé respectivement de 2.70 % et 2.57 % à 1.80 TND et 2.27 TND.

MPBS a reculé de 2.42% en se monnayant à 6.03 TND, tout comme BTE qui a terminé la séance en repli de 2.41 % , en s’échangeant à 8.50 TND.