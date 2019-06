Les préparatifs de la 3e session du dialogue stratégique tuniso-américain prévue, prochainement, à Washington, et les questions qui y seront débattues ont été au centre d’un entretien, vendredi, entre le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les différents aspects de coopération et de hisser le partenariat stratégique entre les deux pays, indique le ministère.

Jhinaoui a estimé que la prochaine session du dialogue stratégique “sera l’occasion de discuter des questions relatives à la coopération bilatérale ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun avant que la Tunisie ne se voit confier, en janvier 2020, un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non-permanent”.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, réaffirmé la détermination de la Tunisie à consolider davantage les relations privilégiées de coopération et de partenariat entre la Tunisie et les Etats-Unis dans les différents domaines afin de faire face aux défis économiques, sécuritaires et sociaux actuels.

Il a, dans ce contexte, salué le soutien américain constant au processus transitionnel en Tunisie.

Pour sa part, l’ambassadeur américain a souligné l’engagement de son pays à continuer d’accompagner les efforts de la Tunisie pour surmonter les défis auxquels elle fait face et à raffermir la coopération bilatérale, particulièrement dans les domaines économiques.

La Tunisie avait abrité, en novembre 2015, les travaux de la 2e session du dialogue stratégique tuniso-américain.