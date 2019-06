Partenaires depuis 1994, Tunisie Telecom et Tunisie Autoroutes renforcent leur collaboration et étendent les délais et le périmètre de leur coopération sur le long terme.

C’est dans cette optique qu’un accord de partenariat englobant trois axes majeurs a été signé par le président directeur général de Tunisie Telecom, M. Mohamed Fadhel Kraiem, et son homologue de la société Tunisie Autoroutes, Badreddine Lahbbaiel, le jeudi 20 juin 2019 au siège de Tunisie Telecom, l’opérateur national des télécommunications.

Ce nouvel accord matérialise une coopération bilatérale dans le domaine de la mutualisation de l’infrastructure des réseaux en fibre optique, la prestation de services de l’entreprise Corporate ainsi que la collaboration et le transfert du savoir-faire dans les domaines de compétences liés aux services.

M. Mohamed Fadhel Kraiem a déclaré à cette occasion : «Nous unissons nos efforts à travers ce partenariat gagnant- gagnant avec Tunisie Autoroutes pour le bien des deux sociétés et par conséquent le bien de notre chère Tunisie. Nous ne pouvons qu’être ravis de cette fructueuse collaboration».

De son côté, Badreddine Lahbbaiel dira que «Tunisie Autoroutes, qui souhaite renforcer davantage son ancrage dans les TIC afin de préserver sa croissance sur le marché, continue d’accorder sa confiance à Tunisie Telecom, son partenaire depuis plus de 25 ans…».

L’accord signé est le fruit de l’engagement des deux partenaires Tunisie Telecom et Tunisie Autoroutes à collaborer davantage afin de développer leurs relations bilatérales.