Le Tunindex a terminé la séance de jeudi sur une note quasi stable, avec une légère hausse de 0,02%, à hauteur de 7 103.68 points, traitant un volume d’échanges de l’ordre de 4,782 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas, affichant 20 valeurs haussières contre 24 replis.

Le titre SFBT a été le plus actif, réalisant un volume de 2,001 MD de ses capitaux, à 19,85 D, soit un accroissement de 0,76%.

Dans le vert, CELLCOM gagne 4,20% à 2,23 D, suivi par les titres ATTIJARI LEASING et ESSOUKNA qui ont augmenté respectivement de 2,97% et 2,77%, à 14,88 D et 1,85 D.

CIMENTS DE BIZERTE avance de 2,70% à 1,14 D. Idem pour le titre NEW BODY LINE qui a enregistré une progression de 2,68% en se monnayant à 5,35 D.

Lanterne rouge, GIF FILTER baisse de 4,76% à 0,80 D, suivi par les titres SERVICOM et TGH qui ont reculé respectivement de 3,50% et 3,33% à 0,55 D et 0,29 D.

La BTE a régressé de 3,14% à 8,62 D. Idem pour le titre HEXABYTE qui a perdu 2,77%, en s’échangeant à 5,95 D.