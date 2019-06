La Bourse de Tunis entame la séance de ce jeudi 20 quasiment équilibrée, le Tunindex hausse légèrement de 0,03 % à 7 104,35 points, dans un volume d’échanges de 2,804 MTND.

A la hausse, le titre CELLCOM gagne 5,14 % à 2,25 TND suivi par NEW BODY LINE et ESSOUKNA qui progressent respectivement de 4,03 % et 2,77 % à 5,42 TND et 1,85 TND.

A l’opposé, le titre TGH a perdu 3,33 % à 0,29 TND tout comme WIFACK BANK et TUNISAIR qui ont reculé respectivement de 2,97 % et 2,85 % à 6,53 TND et 0,68 TND.