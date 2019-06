GET Wireless au SITIC Africa… à la recherche du bon filon

Durant notre visite au Salon international des technologies de l’information et de la communication “SITIC AFRICA 2019”, qui se déroule du 18 au 20 juin au Parc des expositions du Kram, nous avons rencontré le directeur commercial de la société GET Wireless, Oussama Alibi.

Il nous expliqué que son entreprise, créée en 2001 par Hatem Boulabiar, est spécialisée dans l’intégration de solutions télécoms. Outre deux filiales à l’étranger, l’une au Maroc, l’autre en Algérie, GET Wireless possède un réseau de partenaires technologiques avec lesquels elle a développé des actions d’intégration aussi bien en Tunisie qu’en Algérie et au Maroc.

L’entreprise compte quelque 80 employés dont la plupart sont des ingénieurs.

A l’instar de tous les participants au Salon SITIC Africa, GET Wireless espère nouer de bons contacts avec les exposants et autres visiteurs africains présents. Car les domaines d’intervention de l’entreprise sont larges et variés, entre autres les télécommunications, l’Internet des objets (IOT), la consommation de l’énergie, ou la Fintech.

De ce fait et avec un peu d’effort, GET Wireless a toutes les chances de décrocher quelques contrats sur les marchés subsahariens.

Cependant, en plus de l’audace, il faut faire preuve de patience et avoir le sens de l’accueil, à l’instar de la politique de TMI. L’Africain en général, l’homme d’affaires en particulier, aime le respect, le bon accueil, qu’on s’occupe de lui…