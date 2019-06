Un colloque professionnel sur l’utilisation du contenu vidéo dans les agences de presse, tenu les 17 et 18 juin à Tunis, à l’initiative de l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) en collaboration avec la fondation Konrad Adenauer et l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN), a recommandé, au terme de ses travaux, de soutenir l’usage du journalisme mobile dans les salles de rédaction en raison de son rôle important dans la diversification du contenu et l’accroissement du rythme de production.

Il a également recommandé d’opter pour la vidéo pour son rôle important dans la refonte des priorités du travail de presse au sein des agences et dans la diversification de leurs médias et de leurs produits d’information.

Il s’agit, d’autre part, de la diversification des technologies utilisées en plus des téléphones portables, des caméras et des technologies de montage afin de produire un contenu numérique de qualité et à forte valeur ajoutée.

L’accent a été mis sur la nécessité de soutenir les efforts de formation et de réadaptation visant à améliorer les compétences des journalistes des agences et à les doter des compétences nécessaires pour utiliser les médias modernes et leurs techniques dans le cadre d’une stratégie visant à investir dans les ressources humaines et à les adapter aux défis du paysage numérique interactif.

Les participants ont recommandé par ailleurs d’ajuster le plan marketing du nouveau service vidéo après avoir déterminé le modèle économique approprié, étudié la base d’utilisateurs des smartphones en fonction des caractéristiques du mode communautaire de chaque pays, des possibilités humaines et matérielles disponibles pour chaque agence tout en œuvrant à créer les différentes formes de production vidéo.

Le but étant de mettre en place les choix des produits des agences dont le rôle principal est de parachever les tâches du reste des médias, en particulier du visuel, tout en maintenant son poids en tant que média le plus influent, le plus efficace, le plus répandu et le plus fiable.

Le secrétaire général de l’Association des agences de presse méditerranéennes, George Pantaix, a appelé à la nécessité de développer un programme de coopération et d’échange d’expériences entre l’agence AFP et l’agence TAP, tout en cherchant à investir dans de jeunes talents capables de créativité et d’innovation dans les technologies de l’industrie du contenu.

Au cours du colloque, les expériences des différentes agences de presse méditerranéennes en matière de technologie vidéo et de divers moyens de travail modernes ont été passées en revue. Les participants ont mis l’accent sur sa contribution à la mise à niveau des ressources humaines à la lumière des technologies et des défis des médias numériques et multimédias dominant le nouveau paysage médiatique.

Les représentants des agences participantes ont souligné la nécessité d’intégrer l’expérience de production vidéo et de créer une unité de production audiovisuelle en tant que valeur ajoutée du travail des agences de presse et du fait de son rôle dans la consolidation de la place des agences de presse dans leur environnement en tant que source majeure d’informations professionnelles, passant d’un journalisme traditionnelle à un journalisme multimédias offrant des produits et ses divers modèles de presse sur la scène.

Le colloque, ouvert lundi par le Président Directeur général de l’Agence TAP, le secrétaire général de l’Association des agences de presse méditerranéennes et le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’Agence tunisienne de presse pour lancer une unité de production vidéo au cours des prochaines semaines, un projet financé par l’Union européenne dans le cadre du programme de soutien aux médias tunisiens.