La Bourse de Tunis entame la séance du mardi dans le vert, le Tunindex affichant une progression de 0.24 % à 7 098.46 points , traitant avec un volume transactionnel de 0.579 MTND, selon l’intermédiaire en bouse Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre ATL gagne 2.70 % à 1.90 TND suivi par NEW BODY LINE et CELLCOM qui avancent respectivement de 2.50 % et 2.43 % à 5.33 TND et 2.10 TND.

A l’opposé, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING baisse de 3.57 % à 0.27 TND tout comme ARTES et CIL qui ont perdu respectivement 3.35 % et 2.98 % 5.76 TND et 14.97 TND.