La présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne s’achève avec succès, selon Dan Stoenescu, ambassadeur de Roumanie

La Roumanie marquera la fin de sa présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, le 30 juin 2019. Nous nous rapprochons de la fin d’une intense période de travail pour la Roumanie, mais nous avons enregistré une série de progrès à la fois en termes de coopération à l’intérieur des frontières européennes et en termes de la relation de l’UE avec ses voisins.

Les quatre piliers de notre mandat ont été : l’Europe de la convergence, l’Europe de la sécurité, l’Europe en tant qu’acteur mondial et l’Europe des valeurs communes.

La Roumanie a pris des mesures pour accroître la convergence économique, sociale et territoriale au sein de l’UE, pour façonner une Europe unie, cohérente et efficace, afin que personne ne soit laissé de côté (« leave no one behind »).

La Roumanie a aidé à l’identification des meilleures solutions pour les grands thèmes de l’Agenda européen : définir le budget de l’UE pour l’après 2020, le fonctionnement du Marché unique européen et l’assurance de la compétitivité de l’industrie, stimuler la numérisation, protéger les droits sociaux, renforcer la sécurité intérieure, lutter contre le terrorisme, gérer les défis posés par migration et designer l’avenir de l’Union européenne après le Brexit.

Pendant la période où la Roumanie a assumé la présidence du Conseil de l’UE, des progrès importants ont été accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau européen.

L’adoption de la conclusion du Conseil de l’UE “Vers une Europe toujours plus durable d’ici à 2030” a été l’une des réalisations les plus importantes de cette période. Les 27 articles réaffirment l’attachement de l’Union européenne à l’Agenda 2030 et définissent un cadre permettant sa mise en œuvre.

Les conclusions du Conseil de l’UE seront également incluses dans les discussions qui soutiendront l’Agenda stratégique de la Commission européenne, qui guidera les politiques publiques pour les années à venir.

Nous avons progressé dans la poursuite et le développement de programmes ayant une incidence sur la coopération avec les pays tiers dans les domaines gérés par ces programmes: Europe numérique 2021-2027, Connecting Europe, Programme Horizon Europe, le Programme Spatial, le Programme Justice, le Programme Droits et Valeurs, le Programme InvestEU, le Programme LIFE et les Fonds européens de défense.

La présidence roumaine du Conseil de l’UE a réalisé dans le domaine de l’environnement et du changement climatique des progrès considérables en finalisant les négociations sur la décarbonisation et la modernisation des transports dans l’UE.

En organisant le Conseil européen des femmes, nous avons plaidé pour une meilleure implication et représentation politique des femmes, la promotion des femmes aux postes de direction, la promotion du principe de l’égalité des genres et le rôle accru des femmes sur le marché du travail.

En outre, le Sommet européen des villes et des régions que nous avons organisé, a démontré une fois de plus, le rôle des macro-régions et des communautés locales pour assurer un développement harmonieux et plus vigoureux au niveau européen.

Je rappellerais ici un événement récent qui s’est déroulé récemment à Bucarest, en Roumanie (les 13 et 14 juin 2019), à savoir la 8ème édition de l’Assemblée numérique. L’événement, co-organisé par la Commission européenne, et la présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne, a réuni des représentants des États membres de l’UE et des parties prenantes du secteur de l’industrie, du monde universitaire et de la société civile.

Les discussions ont porté sur ce qui est nécessaire pour accélérer la transformation numérique et garantir la compétitivité globale de l’UE. L’une des décisions clés a été l’adoption du rapport final du groupe de travail Union européenne-Union africaine sur l’économie numérique, qui contient des recommandations politiques et des actions concrètes visant à renforcer la coopération en matière de problèmes numériques entre les deux continents.

Parallèlement, la Présidence roumaine au Conseil de l’UE a poursuivi les négociations sur l’architecture générale du futur budget européen, qui doit être approuvé par le Conseil européen cet automne.

Par ailleurs, l’événement le plus important que la Roumanie a organisé est le Sommet de Sibiu, qui a eu lieu le 9 mai, auquel ont participé les chefs d’État et de gouvernement des tous les États membres de l’UE.

A cette occasion, les dirigeants de l’UE ont discuté du prochain Agenda stratégique de l’UE pour la période 2019-2024. Ils ont échangé leurs points de vue sur les défis et les priorités de l’UE pour les années à venir.

Le programme stratégique servira à planifier les travaux du Conseil européen et il servira aussi de base aux programmes de travail des autres institutions de l’UE. Alors que le sommet se tenait à l’occasion de la Journée de l’Europe, les chefs d’État ou de gouvernement ont adopté la Déclaration de Sibiu, qui a représenté un bon signe de leur unité et de leur confiance en l’avenir de l’UE.

En ce qui concerne la dimension extérieure, nous avons enregistré des progrès importants dans les discussions sur l’élargissement de l’Union européenne dans les Balkans occidentaux, l’adoption de mesures communes pour la coopération des pays riverains à la Mer Noir. Sans oublier l’adoption de l’Agenda maritime qui reflète les priorités des États signataires dans un nombre de domaines de développement, le dixième anniversaire du lancement du Partenariat Oriental, la consolidation de la coopération de l’UE avec des organisations multilatérales telles que l’OTAN et les Nations unies.

Une attention particulière a été accordée à la coopération avec les pays du voisinage sud et à la résolution des problèmes de développement et de sécurité auxquels ils sont confrontés.

La Roumanie a toujours été un supporter du rapprochement de la Tunisie avec l’UE et de la signature de l’ALECA et de l’accomplissement des aspirations des deux parties, européenne et tunisienne.

Les valeurs communes qui figureront dans le futur Agenda stratégique européen pour les années 2014-2020 seront celles de la démocratie, de la promotion de l’UE en tant que modèle de coopération pour œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité mondiales.

Finalement, je voudrais souligner que les États membres de l’UE ne peuvent pas consolider ces valeurs sans l’assistance de leurs partenaires, parmi lesquels la Tunisie jouit d’un statut privilégié.

Notre appel pour vous est de continuer à agir et de s’impliquer, car nous avons des valeurs communes telles que, la démocratie, la justice, le respect des droits de l’homme, les aspirations au progrès social et économique qui sont les aspirations fondamentales de la Roumanie, de la Tunisie et de l’UE dans son ensemble.

Communiqué de l’ambassade de Roumanie en Tunisie