La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi 17 juin 2019, sur une hausse de 0.07% réalisé par le Tunindex à 7 076.61 points soit un volume d’échanges de 4.106 MTND.

Le Titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0.924 MTND à 19.70 TND soit une hausse de 0.51%.

A la Hausse, Le titre MPBS s’est monnayé 5.83 TND soit une montée de 6% suivi de SOTEMAIL qui a augmenté de 4.30% à 1.94 TND. Le titre CELLCOM quant à lui a réalisé un légère hausse de 3.01% à 2.05 TND.

Dans le vert, ARAB TUNISIAN LEASE et CARTHAGE CEMENT ont gagné respectivement 2.77% et 2.47% pour clôturer à 1.85 TND et 1.24 TND.

A la baisse, le titre MODERN LEASING a chuté de 3.80% à 1.77 TND suivi par SOTUMAG qui s’est monnayé à 2.27 TND soit un déclin de 2.57%. Le titre ASSAD quant à lui, s’est détérioré, de 2.43% 7.60 TND.

Dans le rouge, les titres SOCIETE DU MEUBLE INTERIEURS et ATB ont réalisé une baisse respective de 1.65% et 1.50% à 4.17 TND et 3.94 TND