L’Association tunisienne des randonneurs d’Akouda vient de lancer, au Parc national de Bouhedma (gouvernorat de Sidi Bouzid), le projet ” Sur les traces des prédateurs furtifs de la Tunisie “.

Cette initiative qui sera menée, en parallèle, au Parc national de Jbil (gouvernorat de Kasserine), vise à entreprendre une étude de terrain, sur les mammifères carnivores dans le désert tunisien, leurs emplacements et leur comportement dans leur environnement.

L’étude, qui s’étale sur une année, sera axée sur les spécificités de ces prédateurs, leur rapport à l’environnement et aux autres animaux et leur état de conservation. L’objectif est d’élaborer les mesures appropriées pour la sauvegarde de ces animaux, en impliquant la communauté locale, souligne à l’agence TAP la cheffe du projet Haifa Chamkhi.

Ce projet, financé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), s’inscrit dans la deuxième phase du Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la société civile en Afrique du Nord (PPI OSCAN2) qui s’étend jusqu’à 2021. Lequel programme a pour but de financer de petits projets pour la conservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique et de renforcer la capacité d’action des organisations de la société civile nord-africaine.