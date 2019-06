La Nouvelle KIA Rio Berline, osmose entre design et confort de conduite

Elle est plus grande, plus audacieuse et plus généreuse. Elle, c’est la Nouvelle KIA Rio Berline que vient de lancer sur le marché tunisien City Cars, concessionnaire officiel de la marque coréenne KIA en Tunisie.

Pour ce faire, des journées Test Drive sont organisées du 17 au 21 juin au Showroom de City Cars au Kram. Mais les journalistes ont eu un avant-goût de ces tests drive, le samedi 15 courant.

Selon le management de City Cars, cette quatrième génération de la Kia Rio constitue une offre des plus séduisantes pour les clients du segment Berline.

En effet, ce nouveau modèle conjugue nouveau design élégant, commodité, praticité remarquables et confort de conduite.

Appelée également “Rio 4 Portes“, la Rio Berline a connu un franc succès sur le marché automobile en Tunisie (quelque 17 316 exemplaires ont vendus depuis décembre 2009). Et pour faire son come-back, elle est montée en gamme à différents niveaux : motorisation, équipements, matériaux, design extérieur et intérieur, souligne un document de la direction de City Cars.

Ainsi, la Nouvelle Rio Berline est proposée en deux versions, l’une en boite manuelle et l’autre en boite automatique.

Les deux versions disposent de boite de vitesses à six rapports, équipées d’un moteur à 4 cylindres 1.4L développant 100 chevaux (6 CV fiscaux), ajoute City Cars.

Au niveau des équipements, les deux versions disposent d’une clé intelligente pour un accès et démarrage mains libres, de rétroviseurs rabattables électriquement, d’un radar de stationnement arrière et d’une caméra de recul, lit-on dans le communiqué.

Le design extérieur n’est pas en reste, car «la silhouette de la nouvelle Kia Rio se distingue par des lignes droites et des surfaces lisses, lui conférant un nouveau look avant-gardiste, avec des projecteurs bi-fonctionnels intégrés, eux aussi plus fins et plus sculptés, avec une nouvelle signature visuelle à LED.

A l’intérieur, on a droit à un habitacle moderne de grande qualité, axé sur le conducteur : une climatisation automatique, un système d’infotainement avec écran tactile compatible Apple Carplay et Android Auto, avec port USB, Bluetooth, Prise auxiliaire, et Prise 12V, un volant cuir multifonctions, et le régulateur de vitesse.

Cependant, pour acquérir la Nouvelle KIA Rio Berline, il faudra débourser la maudite somme de 67 980 DT en boite manuelle et 72 980 DT en boîte automatique.

Pour faire découvrir ce nouveau modèle, City Cars lance une campagne de Test Drive du 17 au 21 juin à Tunis, dans son showroom sis à la ZI le Kram. Des Test Drive seront menés ensuite dans le réseau des agences agréées Kia Motors à Sousse, Sfax et Djerba.