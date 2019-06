Le prestigieux navire « Superba » de la compagnie de navigation italienne Grandi Navi Veloci (GNV) -groupe MSC-, en rade au port de La Goulette, a abrité, jeudi 13 juin 2019, la cérémonie de signature d’un partenariat entre Attijari bank, premier réseau bancaire en Tunisie (avec 207 agences) et GNV en faveur des Tunisiens résidents à l’étranger.

La convention a été signée, côté Attijari bank son DGA, Kamel Habbachi, et côté GNV par Carole Montarsolo, responsable des ventes des marchés tunisien et marocain de la compagnie.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la volonté d’Attijari et de GNV d’assurer les meilleurs services au profit de leurs clients tunisiens résidant à l’étranger en les accompagnant au-delà des frontières nationales.

En vertu de cette convention, les Tunisiens résidents à l’étranger auront ainsi accès à des tarifs préférentiels et à plusieurs services exclusifs accordés par Attijari bank et GNV.

En effet, à l’issue de la signature de la convention, Kamel Habbachi, directeur général adjoint d’Attijari bank, a déclaré en substance que cette alliance permettra de faire bénéficier les Tunisiens résidents à l’étranger d’une proximité et d’un accompagnement rapproché… Ainsi, au cours des 33 traversées de la Méditerranée programmées par GNV tout au long de la période estivale, “Attijari Bank sera représentée à bord par ses équipes d’experts opérant en Europe et en Tunisie, pour écouter, conseiller et mettre à la disposition des passagers un ensemble de services à même de les convenir“.

Le DGA n’a pas manqué d’ajouter que “nous sommes ravis de signer un partenariat durable avec GNV, à la fois innovant et inédit à bord d’un joyau de la Méditerranée…“.

Et d’expliquer qu’il s’agit d’une convention de synergie pour servir les Tunisiens résidents à l’étranger. “Nous avons choisi de nous associer à GNV parce que nous partageons les mêmes valeurs, la même vocation, à savoir celle de la qualité de services“, a-t-il poursuivi.

Cette convention historique va se développer et apporter une valeur à tout le monde. “Primo pour la Tunisie, qui a besoin du retour de ses enfants vivant de l’étranger; secundo pour GNV en tant qu’investisseur étranger qui a cru en notre pays; et tertio pour Attijari bank, en tant que banque citoyenne ayant démontré à maintes reprises son engagement en faveur de l’économie nationale, tous marchés confondus (particuliers, PME, entreprises publiques…“.

Outre les services de proximité et d’accompagnement, les deux partenaires s’engagent également à faire bénéficier les Tunisiens résidents à l’étranger d’autres offres préférentielles.

Mais ce n’est pas tout, car la banque tunisienne promet d’assurer la gratuité des transferts des Tunisiens vivant hors des frontières nationales. Ces derniers auront également, en vertu de cette convention, accès à des taux préférentiels pour les crédits immobiliers et d’un taux de change bonifié.

Pour sa part, GNV offre à tous les clients d’Attijari bank voyageant à bord de ses ferries des réductions de 20% sur les voyages pendant la période du 1er juin au 30 septembre 2019.