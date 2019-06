La Tunisie vient d’être classée 15e en Afrique en termes d’accueil des investissements directs étrangers (IDE), avec 1 milliard de dollars en 2018, contre 888 millions en 2017, révèle le rapport annuel de la CNUCED, sur l’investissement dans le monde, publié, mercredi 12 juin 2019.

Pour ce qui est de l’Afrique du Nord, la Tunisie arrive à la dernière place, malgré une progression de 18% par rapport à 2017, derrière le Soudan, l’Algérie, le Maroc et l’Egypte.

C’est l’Egypte qui occupe la tête du classement africain, avec 6,8 milliards de dollars, suivie de l’Afrique du Sud (5,3 milliards de dollars), de la République du Congo (4,3 milliards de dollars), du Maroc (3,6 milliards de dollars) et de l’Ethiopie (3,3 milliards de dollars).

Pour la Tunisie, c’est le secteur industriel qui a attiré le plus d’IDE, pour un montant de 375 millions de dollars, suivi de l’énergie (300 millions de dollars) et des services (200 millions de dollars).

La France est le plus grand pays investisseur en Tunisie, suivie du Qatar. Cependant, des entreprises chinoises ont annoncé d’importants investissements notamment dans le secteur de l’automobile.

Ainsi, le constructeur automobile chinois SAIC Motors a signé, en septembre 2018, un accord avec le groupe tunisien Meninx pour la création d’une usine de fabrication ciblant les marchés africains et européens, spécialisée dans la production de véhicules de la marque Morris Garage (MG), détenue par le groupe chinois.

Si dans le monde les entrées des IDE ont reculé de 13% en 2018, le continent africain, lui, a été épargné par cette baisse. Les entrées d’IDE en Afrique ont augmenté de 11% par rapport à 2017, pour se situer à 46 milliards de dollars.

Cette hausse s’explique par la progression de la demande et, par voie de conséquence, du prix de certains produits de base et par la croissance des investissements non liés aux ressources naturelles dans un petit nombre de pays.

D’après le rapport, la France demeure le principal pays de provenance des investissements réalisés en Afrique, même si les montants concernés n’ont guère évolué depuis 2013. Elle est suivie par les Pays-Bas, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Chine.

Mukhisa Kituyi, secrétaire général de la CNUCED, estime toutefois que l’accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) renforcera la coopération régionale. Conjugué à des prévisions de croissance optimistes, cela est de bon augure pour les entrées d’IDE sur le continent africain.

Selon les récentes statistiques préliminaires de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), les investissements étrangers en Tunisie ont atteint, durant les quatre premiers mois 2019, 280 millions de dollars contre 302 millions de dollars durant la même période de l’année 2018, soit une baisse de 22 millions de dollars.

En dinars, les flux des investissements étrangers en Tunisie ont progressé de 15,7%, à 851,1 millions de dinars, contre 727,2 millions de dinars durant la même période de l’année écoulée.