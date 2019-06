La sixième édition du Salon international des technologies de l’environnement et des énergies renouvelables ” ENVIROTEC et ENERGIE EXPO 2019 ” a été ouverte, mercredi 12 juin au siège de l’UTICA, par le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami.

Cette manifestation, qui se tient du 12 au 14 juin 2019, est marquée par la participation d’environ 40 exposants représentant des entreprises et organismes gouvernementaux, des associations spécialisées ainsi que les opérateurs locaux et internationaux du secteur privé opérant dans les domaines de la collecte et de la valorisation des déchets, du traitement des eaux, des technologies des énergies renouvelables et de l’emploi vert.

Selon ses organisateurs, ce salon a pour objectif de présenter les nouvelles orientations stratégiques dans le domaine de la gestion des déchets et des eaux usées ainsi que ceux de la promotion, la durabilité et la compétitivité pour une industrie verte.

Il vise, également, à sensibiliser davantage tous les intervenants et les citoyens tunisiens quant à l’importance de la préservation de l’environnement, la production de l’énergie et la résolution des problèmes des décharges des déchets.

Le salon international des technologies de l’environnement et des énergies renouvelables est aussi un centre d’affaires international et un espace professionnel privilégié pour nouer des contacts d’affaires et établir des accords de partenariat, de financement et d’approvisionnement.

Des conférences scientifiques et des ateliers portant sur plusieurs thèmes, dont : ” l’économie circulaire et valorisation des déchets “, ” technologies et solutions environnementales efficaces “, ” la société civile partenaire de l’approche environnementale décentralisée ” sont prévus au programme.

Exposant à ce Salon, Chedly Mokhtar, directeur central technique de la société privée ” BEST CLEAN ” spécialisée dans le transport et la collecte des déchets solides offrant aux collectivités et à l’industrie des services à technicité élevée en matière de protection de l’environnement, estime que sa participation à cette manifestation lui permettra d’avoir de nouveaux partenaires et des clients dans le domaine de l’environnement.

Mohamed Zied Ben Kmicha, technico-commercial d’une société représentant d’une technologie anglaise de traitement des eaux sans produits chimiques se propose de présenter, à travers ce salon, cette technologie innovante et écologique présente en Angleterre surtout qu’elle est basée sur la théorie de cristallisation et peut être appliquée dans les champs de l’agriculture et de l’industrie (alimentaire, minière….).

Pour sa part, Mohamed Zeghal, gérant de la société “SOLARIA”, spécialisée dans l’installation de systèmes photovoltaïques raccordés au réseau de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz( STEG), a déclaré que l’objectif de la participation à cette manifestation est de promouvoir les systèmes des photovoltaïques.

Selon lui, “l’installation de systèmes des photovoltaïques constitue, aujourd’hui, la meilleure solution pour les Tunisiens surtout avec l’augmentation de la facture de l’électricité”.