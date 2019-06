La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,70% à 7 022,56 points, dans un volume d’affaires de 3,610 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse MCP (Mena Capital Partners).

La balance des variations des cours a fait apparaître 13 valeurs en hausse contre 42 baisses.

Le titre ICF s’est offert le plus fort volume de la séance, traitant 0,489 MD de ses capitaux. Il a terminé inchangé à 193 D.

ATB a poursuivi son ascension, affichant un gain de 4,39% à 3,56 D, suivi par le titre GIF FILTER qui a avancé de 3,48% à 0,89 D. WIFAK finit en hausse de 3% en s’échangeant à 6,18 D. Les titres BH et SITS ont progressé respectivement de 2,91% et 2,73% à 12,35 D et 1,88 D.

A la baisse, SOTETEL a perdu 3,49% à 6,35 D suivi par AMS et CEREALIS qui ont reculé respectivement de 2,98 % et 2,94% à 0,65 D et 4,61 D.

ATL s’est replié de 2,63% à 1,85 D, tout comme le titre CIMENTS DE BIZERTE qui a baissé de 2,52% en s’échangeant à 1,16 D.