Le Tunindex termine la séance de lundi sur une note négative, affichant une perte de 0,13% à de 7 071.89 points pour un volume transactionnel de l’ordre de 3,888 millions de dinars (MD).

ATB a drainé 0,712 MD de ses capitaux. Le titre s’est échangé à 3,41 D, soit un accroissement de 5,90%.

Parmi les hausses, CARTHAGE CEMENT avance de 5,78% à 1,28 D, tout comme TGH et AMEN BANK qui ont enregistré respectivement un gain de 3,44% et 2,97% à 0,30 D et 27,70 D.

A l’inverse, SERVICOM chute de 4,76% à 0,60 D suivi par SOTETEL qui a perdu 2,94% à 6,58 D.

BTE et AMS ont reculé de 2,89% à 9,05 D et 0,67 D, tout comme le titre TUNISAIR qui a signé une baisse de 2,66% en se monnayant à 0,73 D.