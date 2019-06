Les procédures d’obtention de la prime d’encouragement à la recherche scientifique démarrent le 8 juin 2019

Les procédures d’obtention de primes d’encouragement à la recherche scientifique au titre de l’année 2018, avec des allocations d’une valeur de 10 millions de dinars, débutent samedi 8 juin 2019. C’est ce qu’a déclaré la directrice générale de la recherche scientifique, Samia Charfi, citée par l’agence TAP.

Pour ce faire, le département de la l’Enseignement supérieur procédera au lancement d’une plateforme numérique qui permettrait aux chercheurs de consulter leurs projets de recherche en lice pour les primes en question, ayant été déposés par les directeurs de laboratoires de recherche auprès des établissements universitaires avant la date du 30 juin 2019.

Elle a ajouté qu’une application téléphonique sera consacrée aux chercheurs n’appartenant pas aux laboratoires de recherche, et sera lancée à la date du 30 juin 2019, pour permettre aux chercheurs de déposer leurs travaux, à distance, avant la fin du mois de juillet 2019.

Sont concernés par cette prime tous les enseignants permanents exerçant dans les différents établissements universitaires, dans les centres de recherche scientifique, ainsi que dans les administrations centrales relevant du ministère de tutelle et d’autres ministères, tous grades confondus.

Les enseignants universitaires appartenant aux laboratoires des universités de ces régions (Gabès, Jendouba, Gafsa et Kairouan) seront bonifiés de 30% sur la valeur de la prime, et ce sur la base de la discrimination positive à la faveur des universités dans les régions de l’intérieur.

La production scientifique adoptée dans le cadre de cette prime consiste en des articles scientifiques publiés dans les revues scientifiques indexées ainsi que dans les ouvrages scientifiques publiés en Tunisie ou ailleurs, et dont la valeur scientifique sera approuvée par l’Instance nationale d’évaluation des activités de recherche, en outre des brevets d’invention, nationaux et internationaux, et des recherches relatives au domaine de l’obtention végétale.

Le ministère de tutelle se chargera de la création d’un comité d’experts constitué par l’instance nationale pour l’évaluation des activités de recherche, en coordination avec l’ensemble des parties concernées.

Charfi a souligné que la valeur de la prime, qui pourrait s’élever à 9 mille dinars par chercheur, s’inscrit dans le cadre de l’activation d’un accord signé avec la Fédération générale de l’enseignement supérieur relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), afin de dynamiser la production scientifique de qualité et dans l’objectif d’assurer un meilleur classement des universités tunisiennes dans le monde.