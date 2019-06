La Confédération tunisienne des Maires a exhorté, vendredi 7 juin 2019, le ministère des Affaires locales et de l’Environnement à promulguer un décret gouvernemental relatif à la coopération municipale et permettant une collecte plus efficace des ordures ménagères dans chaque gouvernorat, la création d’un point de traitement des déchets en énergies renouvelables dans le but d’améliorer la situation environnementale et sanitaire et générer des recettes plus importantes pour les municipalités.

Le président du bureau exécutif de la Confédération et maire de la municipalité de Raoued, Adnène Bouassida, a souligné l’importance de la promulgation dudit décret, surtout après l’incendie qui s’est déclaré mardi 4 juin dans la décharge de Borj Chakir située à Sidi Hassine (gouvernorat de Tunis).

Il appelle le gouvernement à hâter la mise en place de stratégies à moyen et à long terme pour regrouper, recycler et valoriser les déchets, comme c’est le cas pour la plupart des pays, surtout qu’ils constituent une source d’énergie et peuvent être à l’origine de la création de projets économiques.

L’incendie survenu dans la décharge des ordures ménagères de Borj Chakhir a été circonscrit jeudi, en ayant recours aux grands engins et matériel d’extinction.

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokthar Hammami, a laissé entendre que la hausse des températures pouvait être à l’origine du déclenchement de l’incendie surtout que les déchets dégagent du gaz combustible.

Selon les premières estimations, l’incendie qui s’est déclaré la veille de l’Aïd El Fitr s’est étendu sur 3 à 7 hectares.

Plusieurs enfants ont été hospitalisés, suite à l’incendie.

Créée en 1999, la décharge de Borj Chakhir compte parmi les plus grandes de la Méditerranée et s’étend sur 120 hectares. Les habitants de la zone de Sidi Hassine exigent depuis des années sa fermeture.