La Bourse de Tunis a débuté, la séance de ce vendredi, sur une note quasi stable. Le Tunindex avance légèrement, de 0.01 % à 7 053.71 points mobilisant un faible volume d’échanges de 0.257 MD, selon Mena Capital Partners.

Dans le vert, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING affiche un gain de 3.33 % à 0.31 Dinars (D) suivi par PGH et ATB qui haussent respectivement de 3.19 % et 2.96 % à 12.92 D et 3.13 D.

Dans le rouge, le titre SOTETEL abandonne 2.94 % à 6.60 D tout comme HEXABYTE et UIB qui ont enregistré une régression respective de 2.88 % et 2.77 % 6.40 D et 21.0 D.