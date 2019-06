Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, a souligné, lundi 3 juin à Mahdia, que “les négociations se poursuivent avec la partie chinoise pour réaliser le projet touristique Sabkhet Ben Ghiadha à Mahdia”.

Il estime que le projet est capable d’impulser les activités touristiques, commerciales et de services dans la région en étant une source importante d’investissement et de création d’emplois.

Le projet qui s’étale sur 142 hectares (ha), comporte un port de plaisance sur une interface de 26 ha et sur une superficie aménagée de 116 ha. Le coût des travaux d’aménagement parachevés à 100% est estimé à 60 millions de dinars.

En visite dans la région pour présider le conseil du développement régional, le ministre a précisé que Mahdia bénéficiera d’un projet de dessalement des eaux de mer qui sera réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Il a ajouté qu’une enveloppe de 80 millions de dinars a été consacrée aux projets de développement intégré qui profiteront à 8 délégations et généreront plus de 3 000 postes d’emplois, en plus d’un montant de 25 millions de dinars pour le réaménagement de 13 cités dans le cadre de la réalisation de la deuxième tranche du projet.

Ladhari indique qu’une enveloppe de 85 millions de dinars a été allouée au projet de développement régional de Mahdia, outre les autres crédits qui seront fournis pour des interventions supplémentaires relatives à l’aménagement de pistes agricoles.

Par ailleurs, Il a fait remarquer que la valeur de l’investissement privé à Mahdia est estimé à 72 millions de dinars au cours de 2018, tandis que les investissements publics ont atteint un peu plus de 1 milliard de dinars, durant la période comprise 2011 et le premier trimestre de 2019.

Les prochains mois connaîtront la restructuration des offices régionaux de développement pour se transformer en des agences intégrées de développement œuvrant à promouvoir les spécificités des régions.

Lors de cette visite, Ladhari a donné le coup d’envoi du programme “Ahmini” dans la région relatif à la couverture sociale des femmes travaillant dans le secteur agricole.