La réalisation de sept projets d’infrastructure routière pour un coût global de près de 689 millions de dinars est prévue pour le deuxième semestre de 2019, par le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

Parmi ces projets, figure la construction d’un ouvrage technique sur la route régionale N°128 à Korbous (gouvernorat de Nabeul), pour un coût de 86,2 millions de dinars.

A partir du mois de juin courant, vont démarrer les travaux du doublement de la route régionale n°117 (route romaine), entre Zarzis et Djerba, dans le gouvernorat de Médenine (48,1 millions de dinars) et de la réalisation de 4 échangeurs sur la Rocade km 4 dans le gouvernorat de Sfax (67,4 millions de dinars).

Le département de l’équipement, prévoit encore, de construire douze ouvrages techniques dans dix gouvernorats (Nabeul, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Tataouine, Kébili, Gabès, Gafsa, Tozeur et Sfax), moyennant une enveloppe de 50 millions de dinars, outre l’aménagement de 196 Km de routes classées, dans six gouvernorats (Le Kef, Mahdia, Kasserine, Médenine, Tozeur et Tataouine), pour une enveloppe de 151 millions de dinars.